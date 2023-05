Stand: 13.05.2023 09:27 Uhr Bad Bentheim: Motorradfahrer bei Überholversuch schwer verletzt

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag in Bad Bentheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach wollte der Mann zunächst mehrere vor ihm fahrende Autos, die hinter einem Traktor fuhren, überholen. Wegen entgegenkommender Fahrzeuge brach er den Überholvorgang jedoch ab, wie die Polizei mitteilte. Ein hinter ihm fahrender 25-jähriger Autofahrer wollte demnach ebenfalls die Fahrzeugkolonne überholen, bemerkte den Abbruch des Motorradfahrers zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 47-Jährige kam zu Fall und wurde nach ärztlicher Versorgung vor Ort mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

