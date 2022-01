Bad Bentheim: Mann schmuggelt Kokain im Wert von 16.000 Euro

Die Bundespolizei hat einen 22-jährigen Drogenschmuggler am Bahnhof in Bad Bentheim festgenommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der Mann war mit dem Zug aus den Niederlanden nach Bad Bentheim angereist. Zunächst geriet er ins Visier der Beamten, weil er gegen das Aufenthaltsrecht verstoßen hatte. Dann fiel den Beamten eine Musikbox auf, die der Mann bei sich hatte. Sie schraubten die Box auf und fanden darin einen Beutel mit rund 220 Gramm Kokain. Die Menge hat laut Polizei einen Straßenverkaufswert von rund 16.000 Euro. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

