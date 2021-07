Stand: 20.07.2021 11:21 Uhr Bad Bentheim: Frau am Bahnhof sexuell belästigt

Am Bahnhof in Bad Bentheim ist am Sonntagnachmittag eine 29-jährige Frau sexuell belästigt worden. Ein bislang unbekannter Mann fasste sie an Armen und Beinen an und zog sie in Richtung Toilette, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau wehrte sich, riss sich los und konnte entkommen. Der Täter wird als etwa 1,60 Meter groß beschrieben und ungefähr 30 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und schwarze Haut. Bekleidet war er mit einem schwarzen Cap, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 entgegen.

