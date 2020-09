Stand: 16.09.2020 15:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bad Bentheim: Fahnder kontrollieren international

Rund 90 Polizei- und Zollbeamte haben am Dienstag auf der Autobahn 30 im Landkreis Grafschaft Bentheim nahe der deutsch-niederländischen Grenze eine Großkontrolle durchgeführt. Ziel war es, die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach haben die Fahnder aus beiden Ländern mehr als 300 Pkw, 30 Lkw sowie in sieben Zügen kontrolliert, sie überprüften etwa 550 Personen. Dabei entdeckten die Fahnder in zehn Fällen Drogen, 19 Fahrer hatten gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Außerdem stoppten die Beamten einen alkoholisierten Fahrer mit knapp zwei Promille. Nach Angaben der Bundespolizei war dies die erste gemeinsame Großkontrolle von Zoll, Polizei und Bundespolizei in der Region während der Corona-Pandemie.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.09.2020 | 13:30 Uhr