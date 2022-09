Stand: 20.09.2022 15:30 Uhr Bad Bentheim: Fahnder entdecken Crystal Meth und Kokain

Fahnder haben am Montag bei einer Kontrolle im Bahnhof von Bad Bentheim Drogen im Wert von 33.000 Euro sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mitteilte, hätten die Beamten zwei Reisende nach deren Ziel gefragt. Sie gaben an, sich nach einem Verwandtschaftsbesuch auf dem Weg nach Leipzig zu befinden. Einer der Männer händigte den Zöllnern einen Polizeiausweis aus und gab an Beamter zu sein. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinten beide Männer. Die Zöllner entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle. Der angebliche Polizist gab daraufhin ein Klappmesser heraus. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Fahnder in dessen Hosen- und Bauchtasche 410 Gramm Crystal Meth und 20 Gramm Kokain. Sie nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest.

