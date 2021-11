Stand: 27.11.2021 11:01 Uhr Bad Bentheim: Ein Toter und drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall auf der B403 in Bad Bentheim ist am Freitagnachmittag ein 71-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Personen erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte ein 22-Jähriger versucht, einen anderen Pkw zu überholen. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des 71-Jährigen zusammen. Dessen 68 Jahre alte Beifahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, ein weiterer 31-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der 22-jährige Unfallverursacher wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Enschede in den Niederlanden geflogen. Er schwebt ebenfalls in Lebensgefahr. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.11.2021 | 11:00 Uhr