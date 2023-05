Stand: 12.05.2023 21:38 Uhr Baby totgeschüttelt: Mann muss Mutter Schmerzensgeld zahlen

Nachdem ein Mann den Säugling seiner Lebensgefährtin totgeschüttelt hat, muss er ihr nun 35.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das entschied das Landgericht Osnabrück mit einem am Freitag bekanntgegebenen Urteil. Zuvor verurteilte das Landgericht den Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren. Das Landgericht sprach der Mutter 25.000 Euro und dem Kind 10.000 Euro zu. Das Kind sei erst später im Krankenhaus gestorben und habe bis dahin ebenfalls gelitten. Sein Schmerzensgeld geht an die Mutter über. Der damals 31-Jährige passte 2017 auf die beiden Kinder seiner Lebensgefährtin auf. Er schüttelte den 13 Monate alten Sohn mehrfach so stark, dass er im Krankenhaus an seinen Gehirnverletzungen starb.

