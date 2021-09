Stand: 20.09.2021 12:57 Uhr Baby massiv geschüttelt - Vater in Osnabrück vor Gericht

Ein 42 Jahre alter Mann aus Hilter am Teutoburger Wald muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Osnabrücker Landgericht verantworten. Am ersten Prozesstag am Montag wollte sich der Angeklagte nicht vor Gericht äußern, wie eine Sprecherin mitteilte. Dem Mann wird vorgeworfen, seine zwei Monate alte Tochter so stark geschüttelt zu haben, dass das Kind ein Leben lang unter den Folgen leiden wird. Im Krankenhaus stellten die Ärzte unter anderem eine Hirnblutung fest. Das Mädchen hat seitdem epileptische Anfälle, ist taub und blind. Es wird voraussichtlich nie sprechen und laufen lernen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Vater bis zu 15 Jahre Haft. Der Prozess am Landgericht Osnabrück geht am Donnerstag weiter.

