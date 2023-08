Stand: 31.08.2023 08:55 Uhr Baby geschüttelt und schwer verletzt? Prozess gegen 24-Jährigen

Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich von heute an ein junger Mann aus der Grafschaft Bentheim wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Der 24-Jährige soll im Mai 2022 ein Baby so stark geschüttelt haben, dass es schwer verletzt wurde. Die Tat soll sich in der Wohnung der Lebensgefährtin des Angeklagten in Neuenhaus zugetragen haben. Dort war der 24-Jährige allein mit dem Kind seiner Freundin, einem zehn Monate alten Jungen. Der Mann habe das Baby dann stark geschüttelt, so die Anklage. Warum, ist bislang unklar. Der kleine Junge habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er sein Leben lang unter geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen leiden werde, sagte ein Gerichtssprecher. Bei dem Prozess sollen neben einem Sachverständigen auch die Polizisten und Sanitäter aussagen, die als erstes vor Ort waren.

