Stand: 21.02.2022 14:15 Uhr BP produziert in Lingen Flugbenzin mit Frittenfett

Die BP-Raffinerie in Lingen ist die erste industrielle Produktionsstätte in Deutschland, in der Flugzeugsprit mit geringen Anteilen aus Speisefett-Resten hergestellt wird. Das gab der Ölkonzern bekannt. Die erste Produktion dafür sei am Montag im Emsland angelaufen. Die Rohstoffe stammten beispielsweise aus Kantinen oder Gastronomiebetrieben. Konkret handele es sich dabei um gebrauchte und übrig gebliebene Fette und Öle aus Fritteusen, Kochrückständen sowie Biomasse-Abfällen. Bei der späteren Verbrennung sei der CO2-Ausstoß dieses Biokerosins zwar ähnlich hoch wie bei rein fossilem Flugbenzin. Da die verwendeten Fette und Öle aber bereits Teil des Stoffkreislauf waren, soll die Gesamt-Klimabilanz besser sein, hieß es weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.02.2022 | 13:30 Uhr