Stand: 15.10.2022 09:01 Uhr B70 bei Salzbergen: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Auf der B70 bei Salzbergen im Landkreis Emsland ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-jähriger Autofahrer sowie seine 21-jährige Beifahrerin waren auf der Bundesstraße in Richtung Lingen unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beim Abbiegen kollidierten sie mit dem Wagen einer 55-Jährigen, die die B70 in Richtung Rheine befuhr. Die 21 Jahre alte Beifahrerin sowie die 55-jährige Fahrerin des anderen Autos erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Der 30-jährige Autofahrer trug leichte Verletzungen davon, teilten die Beamten weiter mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.10.2022 | 09:00 Uhr