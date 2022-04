Stand: 13.04.2022 17:34 Uhr B68: Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer aus Bohmte (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwoch auf der Bundesstraße 68 verunglückt. Der Mann zog sich bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatte er in Höhe der Auffahrt Wallenhorst einen in Richtung Osnabrück vorausfahrenden Lkw überholt und dabei vermutlich einen einspurigen Baustellenbereich übersehen. Sein Motorrad touchierte mehrere Baustellenbaken und stieß gegen die Außenschutzplanke. Der Mann schleuderte in die Böschung, das Motorrad kam erst mehr als 100 Meter weiter zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer in eine Klinik. Während des Rettungshubschrauber-Einsatzes sperrte die Polizei die B68 in beide Richtungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnbabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.04.2022 | 06:30 Uhr