Stand: 19.05.2023 06:57 Uhr Autos stoßen auf B214 zusammen: Drei Schwerverletzte

Bei Damme (Landkreis Vechta) sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Drei Fahrzeuginsassen wurden dabei schwer verletzt. Laut Polizei wollte ein Autofahrer auf die Bundesstraße 214 fahren und missachtete dabei die Vorfahrt des anderen Wagens, in dem zwei Menschen saßen. Der Verursacher des Unfalls soll Alkohol getrunken haben. Ein Atemalkoholtest ergab 1,75 Promille, so die Polizei.

