Stand: 23.02.2022 19:27 Uhr Autos im Wert von 1,5 Millionen Euro: Polizei fasst Diebe

Ermittlungen der emsländischen Polizei gegen mutmaßliche Autodiebe haben am Mittwoch zu der Festnahme von drei Männern in Dortmund geführt. Gegen zwei Verdächtige wurden Haftbefehle erlassen. Außerdem wurden zwei zum Teil auseinandergenommene Autos sichergestellt, teilte die Polizei in Lingen mit. Polizeibehörden in Österreich und Bosnien sowie Europol unterstützten die Polizeiaktion. Die Verdächtigen sollen nachts zielgerichtet in Wohnhäuser eingestiegen sein, um Autoschlüssel und damit hochwertige Autos zu stehlen. Bei diesen sogenannten "Homejacking"-Taten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen erbeuteten die Täter Autos im Wert von rund 1,5 Millionen Euro. Das teilte die Polizei mit. Die Fahrzeuge wurden wahrscheinlich ins Ausland verkauft. In Niedersachsen soll die Bande zuletzt in den Landkreisen Emsland und Osnabrück eingebrochen sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.02.2022 | 06:30 Uhr