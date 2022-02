Stand: 28.02.2022 09:12 Uhr Automatensprenger auf Flucht - Polizei warnt Autofahrer

Die Polizei im Landkreis Osnabrück fahndet nach drei Personen, die einen Geldautomaten in Melle gesprengt haben sollen. Die Täter waren zunächst mit einem schwarzen Audi geflüchtet, verließen den Wagen aber auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, keine Anhalter mitzunehmen. Die Täter hatten in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten im Meller Stadtteil Bruchmühlen gesprengt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 21 15 bei der Polizei zu melden.

