Autokontrolle: Polizei findet mehr als vier Kilogramm Kokain

Bundespolizisten haben an der Grenze zu den Niederlanden bei Bad Bentheim einen Mann festgenommen, der mehr als vier Kilogramm Kokain im Wert von mehr als 300.000 Euro in seinem Wagen versteckt hatte. Wie die Beamten weiter mitteilten, entdeckten sie bei dem 30-Jährigen außerdem eine Schusswaffe mit Schalldämpfer und Munition. Die Bundespolizei hatte den mutmaßlichen Drogenschmuggler nachts auf einem Parkplatz an der A30 kontrolliert. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

