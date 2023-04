Stand: 10.04.2023 15:07 Uhr Autofahrer wird am Steuer bewusstlos und prallt gegen Baum

In Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) hat am Ostersonntag ein Autofahrer am Steuer das Bewusstsein verloren und ist mit seinem Wagen gegen einen Baum gerollt. Auslöser sei ein medizinischer Notfall gewesen, so die Polizei. Das Auto touchierte erst ein geparktes Fahrzeug und dann einen Leitpfosten aus Beton. Schließlich kam es an einem Baum zum Stehen. Der 46-jährige Fahrer wurde von Ersthelfern und den Einsatzkräften eines Rettungswagens versorgt, der zufällig vorbeigekommen war. Ein Notarzt reanimierte den Mann, anschließend kam er ins Krankenhaus. Der Zustand des 46-Jährigen ist laut Polizei lebensbedrohlich.

Jederzeit zum Nachhören 9 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 9 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.04.2023 | 15:00 Uhr