Stand: 14.07.2023 11:20 Uhr Autofahrer will Reh ausweichen und prallt gegen Baum

Ein Reh hat am Freitagmorgen in Bippen (Landkreis Osnabrück) einen Unfall verursacht. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann versucht, dem Tier auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, prallte gegen einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte mussten ihn aus seinem Auto befreien. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

