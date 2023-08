Stand: 28.08.2023 16:18 Uhr Autofahrer stirbt bei Auffahrunfall auf der A31

Auf der A31 im Landkreis Emsland ist ein Autofahrer am Montagmittag bei einem Auffahrunfall tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte das Auto des 83-Jährigen nahe Rhede aus unbekannter Ursache in das Heck eines vorausfahrenden Lkw. Danach wurde der Wagen gegen die Außen-, dann gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A31 wurde in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.08.2023 | 06:30 Uhr