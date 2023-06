Autofahrer soll zwei Bekannte absichtlich angefahren haben Stand: 27.06.2023 18:51 Uhr Ein 20-Jähriger soll zwei Bekannte in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto angefahren und schwer verletzt haben. Danach soll er auf einen der beiden mit einem Messer losgegangen sein.

Am Montagabend soll der 20-Jährige mit seinem Wagen auf die beiden Fußgänger zugehalten und sie frontal erfasst haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren schwer verletzt. Nach dem Zusammenprall sei der Fahrer ausgestiegen und habe den am Boden liegenden 20-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, wie die Polizei erklärte. Schließlich habe der Fahrer von seinem Opfer abgelassen. Hinzugerufene Polizisten nahmen ihn fest, ohne dass er Widerstand leistete. Ein Richter erließ am Dienstag Haftbefehl.

Polizei: Tatverdächtiger und Opfer kannten sich

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und beschlagnahmte unter anderem das Auto und das Messer. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Begegnung der Heranwachsenden nicht zufällig", sagte die Polizei. Um einen Streit zu klären, seien die späteren Opfer am Abend zur Wohnung des mutmaßlichen Täters gegangen. "Danach eskalierte die Situation." Die Schwerverletzten wurden nach Angaben der Polizei noch am Tatort von Rettungssanitätern versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

