Stand: 07.08.2023 18:13 Uhr Autofahrer rast mit 107 Kilometern pro Stunde durch 50er-Zone

Mit 107 Kilometern pro Stunde war ein Autofahrer aus Kiel am vergangenen Freitag auf der Bokeler Straße in Papenburg Aschendorf (Landkreis Emsland) unterwegs. Das Problem: Erlaubt ist hier laut Polizei nur Tempo 50. Der Mann sei damit der traurige Spitzenreiter einer Tempomessung, die innerhalb von fünf Stunden insgesamt zwölf Verstöße festgestellt habe, teilten die Beamten am Montag mit. Neben einem Bußgeld von mindestens 590 Euro kann der Autofahrer demnach auch mit zwei Punkten in Flensburg rechnen.

