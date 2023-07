Autofahrer prallt gegen Baum und täuscht Balkonsturz vor Stand: 19.07.2023 09:45 Uhr Ein 45-Jähriger hat nach einem Autounfall in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) in der Nacht zu Mittwoch einen Balkonsturz vorgetäuscht. Zwei Personen halfen dem Schwerverletzten offenbar bei der Flucht.

Der Autofahrer sei am frühen Morgen aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie jedoch nur das leere Auto am Baum vor. Eine Zeugin berichtete den Beamten, ein Mann und eine Frau hätten den Fahrer aus dem verunfallten Wagen in ihr Fahrzeug gezogen und seien davongefahren.

Sturz vom Balkon gemeldet

Kurze Zeit später wurde der Rettungsdienst zu einem angeblichen häuslichen Unfall nahe des Unfallorts alarmiert. Ein Mann sollte vom Balkon gefallen sein und sich schwer verletzt haben. Bei näherer Überprüfung stellte sich laut Polizei schnell heraus, dass es sich bei dem schwer verletzten Mann um den Fahrer des verunfallten Autos handelte. Der 45-Jährige gab zu, den Wagen gefahren zu haben. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Polizei prüft Einfluss von Drogen oder Alkohol

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ermittelt werde auch, ob der Fahrer möglicherweise unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel stand, hieß es. Das Auto wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Es entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

