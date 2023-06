Stand: 26.06.2023 09:02 Uhr Autofahrer bringt Radfahrer zu Fall - und verprügelt ihn

In Werlte im Landkreis Emsland hat ein Autofahrer einen Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 35-jährige Pkw-Fahrer überholte zunächst zwei vor ihm fahrende Radfahrer auf der Bockholter Straße und bremste die beiden dann aus. Ein 36-Jähriger stürzte dadurch und verletzte sich schwer. Nach Angaben der Polizei stieg der Autofahrer danach aus, schlug auf den verletzten Fahrradfahrer ein und fuhr davon. Der 36-jährige Radfahrer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Da sich die an dem Vorfall beteiligten Personen kannten, habe die Polizei den Autofahrer schnell ermitteln können. Die Beamten stellten den Führerschein des Autofahrers sicher und entnahmen eine Blutprobe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.06.2023 | 08:30 Uhr