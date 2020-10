Stand: 05.10.2020 09:23 Uhr Autofahrer bei Verkehrsunfall in Bohmte schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am frühen Morgen in Bohmte im Landkreis Osnabrück bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach ersten Informationen der Polizei kam der Mann bei Hunteburg in der Gemeinde Bohmte von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.10.2020 | 08:30 Uhr