Stand: 16.04.2022 09:23 Uhr Autofahrer bei Unfall in Esterwegen schwer verletzt

In Esterwegen im Landkreis Emsland ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 31-Jährige war nach Angaben einer Polizeisprecherin offenbar während der Fahrt eingeschlafen. Er kam mit seinem Auto nach links von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

