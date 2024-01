Stand: 05.01.2024 08:13 Uhr Autobahn bei Rieste: A1 bekommt ab Januar neue Abfahrt

An der Autobahn 1 entsteht eine neue Anschlussstelle zwischen Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) und Bramsche (Landkreis Osnabrück). Die zuständige Autobahn GmbH will eine Auf- und Abfahrt bei Rieste (Landkreis Osnabrück) bauen. Die Arbeiten dafür sollen im Januar beginnen. Für die neue Anschlussstelle sind laut Autobahngesellschaft zahlreiche Baumaßnahmen nötig, unter anderem wird eine neue Brücke über die A1 gebaut. Dafür müsse die Autobahn voraussichtlich an drei Wochenenden voll gesperrt werden. Die neue Anschlussstelle bei Rieste soll in zwei Jahren fertig sein.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.01.2024 | 06:30 Uhr