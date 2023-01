Stand: 10.01.2023 12:54 Uhr Autobahn Westfalen investiert in sechsspurigen Ausbau der A1

Die Autobahn Westfalen GmbH will in diesem Jahr rund 170 Millionen Euro im Raum Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim investieren. Mehr als die Hälfte davon soll in den sechsspurigen Ausbau der A1 zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche fließen. Ende des Jahres soll zudem der Neubau der Anschlussstelle Rieste beginnen. Zwischen Salzbergen und Schüttorf wird die Fahrbahn-Decke der A30 erneuert und bei Bissendorf und Osnabrück werden Autobahnbrücken ersetzt beziehungsweise verstärkt. Möglichst noch in diesem Jahr soll auch damit begonnen werden, den Abschnitt der A33 zwischen Harderberg und Rastanlage Teutoburger Wald zu erneuern. Das teilte eine Sprecherin der Westfalen-Außenstelle Osnabrück auf Anfrage mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.01.2023 | 13:30 Uhr