Stand: 06.08.2021 07:43 Uhr Auto wird nach Zusammenstoß in Schaufenster geschleudert

In Georgsmarienhütte ist die Autofahrt eines 90-jährigen Mannes in einem Schaufenster geendet. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann am Donnerstag beim Ausparken die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und prallt dann in die Fensterfront eines Brillenladens. Der Unfallfahrer und die 35-jährige Fahrerin des anderen Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Beifahrerin sowie ein mitfahrendes Kleinkind blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.08.2021 | 07:30 Uhr