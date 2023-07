Stand: 03.07.2023 10:24 Uhr Auto überschlägt sich mehrmals - Fahrer in Lebensgefahr

In Hoogstede (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat sich ein 60-jähriger Mann nach einem Überholversuch mehrmals mit dem Auto überschlagen. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei überholte der Fahrer eine Autokolonne und übersah dabei, dass an der Spitze gerade ein Wagen nach links abbog. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Hubschrauber flog den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.07.2023 | 09:30 Uhr