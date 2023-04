Stand: 30.04.2023 09:41 Uhr Auto überschlägt sich mehrfach - 22-Jähriger schwer verletzt

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei Emsbüren im Emsland bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war mit seinem Auto zunächst nach rechts von der Straße abgekommen und kurz auf dem Grünstreifen gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer demnach anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass sich sein Auto mehrfach überschlug. Der 22-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

