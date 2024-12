Stand: 23.12.2024 16:27 Uhr Auto überschlägt sich - 16-Jährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Lingen (Landkreis Emsland) sind am frühen Samstagmorgen drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei war ein 18-jähriger Autofahrer gegen 4.50 Uhr mit seinem Auto in Richtung Lünne unterwegs, als der Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Eine 16-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Warum der 18-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar. Alkohol schließt die Polizei einem Sprecher zufolge als Unfallursache aus. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.12.2024 | 11:00 Uhr