Stand: 14.03.2025 07:25 Uhr Emsland: Auto überschlägt sich - 21-Jähriger schwer verletzt

Ein Pizza-Lieferant ist am Donnerstagabend bei einem Unfall bei Freren (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Laut Polizei schwebte er zunächst in Lebensgefahr. Der 21-Jährige war demnach aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen überschlug sich mehrfach und landete in einer Böschung. Ein Rettungshubschrauber flog den 21-Jährigen in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.03.2025 | 06:30 Uhr