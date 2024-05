Stand: 30.05.2024 10:00 Uhr Auto überschlägt sich: 64-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der Riester Straße bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 64 Jahre alte Mann mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto stieß mit einem Durchlass in einem Graben zusammen und überschlug sich. Es kam auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde demnach in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

