Stand: 19.03.2022 10:08 Uhr Auto überschlägt sich, Dach reißt ab - 18-Jähriger verletzt

Ein 18-Jähriger ist am Sonnabend in den frühen Morgenstunden bei einem Autounfall in Emlichheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er überschlug sich, wobei das Dach abriss. Nach Angaben einer Polizeisprecherin konnte sich der junge Mann selbst aus dem Auto befreien.

