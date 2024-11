Stand: 15.11.2024 08:28 Uhr Auto überschlägt sich: 35-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Unfall in der Nacht zu Mittwoch lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war er in Twist (Landkreis Emsland) mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und mit zwei Leitpfosten kollidiert. Anschließend war das Fahrzeug mit der Front in den Übergang eines Grabens einer angrenzenden Wiese geprallt. Dadurch überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 35 Jahre alte Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer hatte zuvor den Unfall bemerkt und Hilfe gerufen. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei der augenscheinlich alkoholisierte Unfallfahrer noch ansprechbar gewesen. An dem Unfall war nach ersten Erkenntnissen sonst niemand beteiligt.

VIDEO: Twist: 35-Jähriger lebensgefährlich verletzt bei Unfall (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.11.2024 | 08:30 Uhr