Stand: 16.01.2022 08:51 Uhr Auto rutscht in Graben - Dreijähriger schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist in der Nacht zu Sonntag ein dreijähriger Junge schwer verletzt worden. Vier weitere Familienmitglieder erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war die 40-jährige Fahrerin gegen 2.55 Uhr mit dem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Wassergraben gerutscht. Sie wurde ebenso leicht verletzt wie ihr 38-jähriger Mann und zwei weitere Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.01.2022 | 10:00 Uhr