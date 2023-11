Stand: 24.11.2023 17:09 Uhr Auto prallt in Samern gegen Baum: 28-jährige Beifahrerin stirbt

In Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist es am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 64-jähriger Fahrer zusammen mit einer 28 Jahre alten Beifahrerin auf der Landstraße Richtung Schüttorf unterwegs, als der Wagen von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei wurde die 28-Jährige im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizeiangaben wurde die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Enschede (Niederlande) geflogen. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren Verletzungen. Der 64-jährige Fahrer wurde hingegen nur leicht verletzt. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.

