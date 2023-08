Stand: 05.08.2023 14:34 Uhr Auto prallt gegen Radfahrerin - 32-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall in Haselünne (Landkreis Emsland) ist am Freitagmittag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stieß die 32-Jährige mit einem Auto zusammen und stürzte anschließend. Demnach hatte der 43-jährige Autofahrer die auf dem Radweg fahrende 32-Jährige beim Abbiegen übersehen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es sei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Autofahrer eingeleitet. Das sei in solchen Fällen üblich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.08.2023 | 12:00 Uhr