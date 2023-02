Stand: 06.02.2023 06:09 Uhr Auto prallt gegen Baum: 50-Jähriger stirbt bei Emsbüren

Bei einem Verkehrsunfall bei Emsbüren (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zum Montag ein 50-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen auf einer Landstraße im Ortsteil Berge gegen einen Baum geprallt. Die Ursache ist noch unklar, vermutlich war aber niemand anderes an dem Unfall beteiligt, hieß es. Das Auto ging durch den Aufprall in Flammen auf. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

