Stand: 22.12.2022 18:23 Uhr Auto landet in Papenburg kopfüber im Splittingkanal

Ein Auto ist in Papenburg in den Splittingkanal gefallen und dort auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war der Fahrer mit seinem Fahrzeug zuvor mit einem anderem Auto zusammengestoßen. Laut der Feuerwehr konnte sich der Fahrer mit Hilfe von Passanten über den Kofferraum aus seinem Fahrzeug befreien. Der Mann blieb nach Auskunft eines Feuerwehrsprechers unverletzt. Wegen der Bergungsarbeiten wurde eine der zwei entlang des Kanals vorbeiführenden Straßen für etwa eine Stunde voll gesperrt.

