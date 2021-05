Stand: 10.05.2021 14:39 Uhr Auto kommt von der Straße ab - vier Schwerverletzte

Bei einem Autounfall in Kirchdorf (Landkreis Diepholz) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Der Wagen war nach Polizeiangaben am Montagmorgen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein 21-jähriger Insasse wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die 29 Jahre alte Fahrerin sowie zwei weitere Mitfahrer wurden ebenfalls schwer verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Am Pkw entstand laut Polizei Totalschaden.

