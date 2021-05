Stand: 23.05.2021 12:03 Uhr Auto kollidiert mit Telefonmast: zwei Männer schwer verletzt

Zwei offenbar betrunkene Männer sind am Samstagabend im Landkreis Emsland mit einem Auto gegen einen Telefonmast gekracht. Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Seite im Garten eines Wohnhauses liegen. Die 28 und 31 Jahre alten Männer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach dem Unfall hätten beide behauptet, den Unfallwagen gesteuert zu haben, so eine Polizeisprecherin am Sonntag. Da die Feuerwehr den Älteren auf der Beifahrerseite aus dem Wagen befreite, gehen die Ermittler davon aus, dass der 28-Jährige am Steuer saß. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 15.500 Euro.

