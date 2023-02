Stand: 26.02.2023 12:41 Uhr Auto fängt plötzlich Feuer - Fahrer kann sich retten

In Haren (Landkreis Emsland) ist am Samstagabend ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer habe sich rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten können, so die Polizei. Den Angaben zufolge war der 42-Jährige auf der Bundesstraße 408 unterwegs, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich zu qualmen begann. Der Mann fuhr auf einen Parkplatz, öffnete die Motorhaube und stellte Flammen im Motorraum fest. Er rief daraufhin die Feuerwehr, die mit 16 Einsatzkräften anrückte und den Brand löschte. Dennoch sei das Auto komplett zerstört und auch die Straße in dem Bereich aufgrund der starken Hitze beschädigt worden, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

VIDEO: Haren: Auto fängt Feuer und brennt an B408 aus (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.02.2023 | 13:00 Uhr