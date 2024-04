Stand: 14.04.2024 18:59 Uhr Auto fängt Feuer: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall gestorben

In Bissendorf im Landkreis Osnabrück sind am Sonntag eine Frau und ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei waren die beiden in einem Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen fing an zu brennen. Die Fahrerin und ein Insasse seien tödlich verletzt worden, hieß es. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Abend im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

