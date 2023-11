Stand: 05.11.2023 08:57 Uhr Auto fährt rückwärts aus Waschanlage und verletzt Kind

Ein drei Jahre altes Kind ist auf dem Gelände einer Waschanlage in Bohmte (Landkreis Osnabrück) von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei war ein 59-jähriger Kunde mit seinem Auto rückwärts aus einer sogenannten Waschbox der SB-Anlage gefahren, dabei wurde der Junge erfasst. Der Dreijährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuerst war von schweren Verletzungen berichtet worden. Die Beamten ermitteln gegen den 59-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nach ersten Informationen war das Kind mit einer anderen Person in der SB-Waschanlage. Diese reinigte zum Zeitpunkt des Unfalls in einer benachbarten Waschbox ihr Auto.

