Stand: 04.11.2023 14:53 Uhr Auto fährt rückwärts aus Waschanlage - Kind schwer verletzt

Ein drei Jahre altes Kind ist auf dem Gelände einer Waschanlage in Bohmte (Landkreis Osnabrück) von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei war ein 59-jähriger Kunde in Bohmte mit seinem Auto rückwärts aus einer sogenannten Waschbox der SB-Anlage gefahren, dabei wurde der Junge erfasst. Dieser wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten ermitteln gegen den 59-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nach ersten Informationen war das Kind mit einer anderen Person in der SB-Waschanlage. Diese reinigte zum Zeitpunkt des Unfalls in einer benachbarten Waschbox ihr Auto.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.11.2023 | 14:00 Uhr