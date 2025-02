Stand: 23.02.2025 15:06 Uhr Auto erfasst Fußgängerin in Nordhorn - Frau in Lebensgefahr

In Nordhorn in der Grafschaft Bentheim ist in der Nacht zu Sonntag eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat die 49-Jährige in der Nacht plötzlich auf der Straße gestanden. Eine 70 Jahre alte Autofahrerin konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Rettungskräfte brachten die Fußgängerin ins Krankenhaus.

