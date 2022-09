Stand: 01.09.2022 07:18 Uhr Auto brennt in Geeste aus: Fahrer tot

Ein Mensch ist nach einem Unfall bei Geeste (Landkreis Emsland) in einem brennenden Auto gestorben. Der Wagen war am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 70 in Höhe der Abfahrt Varloh in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto fing Feuer. Die Person am Steuer wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Nähere Angaben zu den Beteiligten sowie zum Schaden gab es zunächst nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.09.2022 | 06:30 Uhr