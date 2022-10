Stand: 14.10.2022 10:36 Uhr Ausstellung zum Kunstpreis Osnabrück 2022 beginnt

Preiswürdige Kunst ist ab Sonntag in Osnabrück zu sehen. In der Schau zum Kunstpreis Osnabrück 2022 im Kulturgeschichtlichen Museum sind die Werke von 15 Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt. Sie wurden ausgewählt aus insgesamt 151 Bewerbungen. Die Ausstellung läuft bis zum 26. März kommenden Jahres. Der Kunstpreis wird alle zwei Jahre vergeben und zeichnet künstlerische Projekte aus Osnabrück aus. Dieses Jahr wird er zum vierten Mal verliehen. Am 10. März gibt die Fachjury die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt. Die beiden Preise sind mit 10.000 und 2.000 Euro dotiert.

