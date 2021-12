Stand: 28.12.2021 07:27 Uhr Ausgebrochenes Pferd legt A31 im Emsland lahm

Ein Pferd hat auf der A31 in der Nacht zu Dienstag mehrere Unfälle verursacht. Laut Autobahnpolizei war das Tier an der Anschlussstelle Haren von seinem Anhänger auf die Fahrbahn gelangt und zunächst von einem 40-Tonner erfasst worden. Der Lkw schleifte das Pferd mit, es gelangte auf die Überholspur, wo es mit einem Auto kollidierte. Der Fahrer verlor die Kontrolle, sein Wagen geriet ins Schleudern und landete auf dem Dach. Der Mann wurde leicht verletzt. Das Pferd überlebte nicht. Die A31 war in Fahrtrichtung Oberhausen in der Nacht mehrere Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.12.2021 | 07:30 Uhr